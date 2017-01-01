За рік у світі до в’язниць потрапили понад 250 журналістів
- Сьогодні, 19:29
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За останні 5 років у світі вбили 332 журналісти
Упродовж 2016 року у світі ув’язнили 259 медійників. Про це повідомляють у Комітеті захисту журналістів (КЗЖ).
Це найбільша кількість зафіксована цією базованою у Нью-Йорку організацією з 1990 року.
За повідомленням КЗЖ, за останні 5 років у світі вбили 332 журналісти, що є найвищою цифрою за п’ятирічний період упродовж останніх 28 років.
«Уряди стають все більш винахідливими, оскільки вони визнають владу, руйнівну владу інформації. Тому ви й бачите прямі напади на свободу висловлювання, а також складні стратегії, які дозволяють урядам керувати, контролювати і маніпулювати інформацією», – зазначив Радіо Свобода виконавчий директор КЗЖ Джоель Саймон.
У Комітеті захисту журналістів зазначають, що нові технології ускладнюють запровадження цензури, а це підштовхує авторитарні уряди ув’язнювати репортерів та чинити проти них фізичне насильство.