За рік у світі до в’язниць потрапили понад 250 журналістів

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Журналіст

За останні 5 років у світі вбили 332 журналісти

Упродовж 2016 року у світі ув’язнили 259 медійників. Про це повідомляють у Комітеті захисту журналістів (КЗЖ).

Це найбільша кількість зафіксована цією базованою у Нью-Йорку організацією з 1990 року.

За повідомленням КЗЖ, за останні 5 років у світі вбили 332 журналісти, що є найвищою цифрою за п’ятирічний період упродовж останніх 28 років.

«Уряди стають все більш винахідливими, оскільки вони визнають владу, руйнівну владу інформації. Тому ви й бачите прямі напади на свободу висловлювання, а також складні стратегії, які дозволяють урядам керувати, контролювати і маніпулювати інформацією», – зазначив Радіо Свобода виконавчий директор КЗЖ Джоель Саймон.

У Комітеті захисту журналістів зазначають, що нові технології ускладнюють запровадження цензури, а це підштовхує авторитарні уряди ув’язнювати репортерів та чинити проти них фізичне насильство.