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    За рік в Китаї відправили за грати майже три тисячі корупціонерів

    • Сьогодні, 07:24
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    Суд в Китаї
    Суд в Китаї

    Серед фігурантів корупційних справ числиться 48 екс-високопосадовців Китаю

    Суди в Китаї в 2016 році засудили 2 тисячі 862 людини за звинуваченням у корупції. Про це йдеться у робочій доповіді Верховного народного суду, повідомляє «УНН» з посиланням на «Сіньхуа».

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    Як повідомляється в доповіді, прокурори в 2016 році провели розслідування приблизно 47 тис 650 осіб за підозрою в здійсненні посадових злочинів. Серед фігурантів числилися 48 колишніх високопоставлених чиновників провінційного рівня і вище, в тому числі Лін Цзихуа і Су Жун - обидва заступники голови вищого дорадчого органу країни.

    Прокуратура також зазначає в своїй доповіді, що влада домоглася прогресу в затриманні втікачів корупціонерів і повернення вивезених ними активів.

    Нагадаємо, що в результаті обвалу на вугільній шахті в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю в п'ятницю, 10 березня, під землею опинилися заблокованими 17 осіб.

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