За роки незалежності з України в офшори вивели $148 млрд, - експерт

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Зараз в тіньовому секторі економіки обертаються кошти, які приблизно складають 35-40% обсягу офіційного ВВП - економіст

За різними оцінками, за період з 1991 року і по сьогоднішній день з України в офшори виведено капітал на суму 148 млрд доларів, пише провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Інна Шовкун. Про це повідомляє на zn.ua.

Автор вказує, що реформування фіскальної системи, націлене на деофшоризацію і детінізацію бізнесу, може стати одним із джерел залучення коштів для промислового розвитку України.

«За різними оцінками, починаючи з 1991 р з України в офшори виведено капітал на суму 148 млрд дол. Не всі ці багатства виводилися з країни корупційної клептократичною владою. Бізнес використовує офшори для легального зниження податкового навантаження, зменшення ризиків (наприклад, таких, як втрата коштів у збанкрутілих банках, рейдерські захоплення), спрощення судового захисту своїх інтересів (наприклад, від необґрунтованих вимог податківців)», - йдеться в статті.

Автор вказує, що створення в Україні сприятливих фіскальних умов буде сприяти поверненню в країну капіталів у вигляді прямих іноземних інвестицій і кредитів.

«Навіть зараз кошти з офшорів грають важливу роль в промислових інвестиціях. Зокрема, частка Кіпру в прямих іноземних інвестиціях, накопичених в промисловості України, становила 19,3%, або 2,6 млрд дол. (На 1 жовтня 2016 г.), Нідерландів - 12,8%, або 1,7 млрд дол. Кошти з офшорів надходять в економіку також у формі боргового фінансування», - підкреслює Шовкун.

Економіст також зазначає, що зараз в тіньовому секторі економіки обертаються кошти, які приблизно складають 35-40% обсягу офіційного ВВП.

«Залучити до розвитку економіки країни капітали з тіньового обігу і офшорів дозволило б давно очікуване впровадження податкових і митних інвестиційних стимулів для нових промислових виробництв за допомогою механізму індустріальних парків», - підсумовує автор.