За розкрадання 10,5 млн грн «Енергоатома» заарештовано п’ятьох аферистів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє нардепів хотіли взяти злочинців на поруки

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно з детективами НАБУ затримано та повідомлено про підозру п’ятьом особам, які організували та реалізували схему заволодіння грошовими коштами ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» у сумі 10 млн 520 тис. 800 грн при здійсненні державних закупівель електротехнічного обладнання. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив глава САП Назар Холодницький.

«Учасниками злочинної схеми забезпечено перемогу підконтрольного ним суб’єкта підприємницької діяльності, яким поставлено електрощитове обладнання ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за завищеною ціною, сформованою з допомогою групи фіктивних підприємств м. Миколаєва. Всім затриманим інкримінується злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України», – зазначив він.

За словами Холодницького, за клопотанням прокурорів САП слідчим суддею чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із можливістю внесення застави (трьом – в розмірі заподіяних збитків – 10,5 млн грн, одному – 4 млн грн), одному – утримання під цілодобовим домашнім арештом з носінням засобу електронного контролю.

Холодницький також повідомив, що одним із затриманих виявися житель Миколаєва, який, використовуючи низку підприємств, в яких був засновником та директором, забезпечив виведення викрадених коштів у готівкову форму та подальше їх привласнення учасниками злочинної схеми.

«Під час розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу 8 лютого приблизно о 23 год. до зали судових засідань Солом’янського районного суду м. Києва з’явилися народні депутати України від Миколаївської області Макар'ян Давид Борисович та Лівік Олександр Петрович, які клопотали перед слідчим суддею про взяття підозрюваного на поруки», – розповів він.

Прокурор також додав, що за клопотанням прокурорів САП про поруки відмовлено та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн 520 тис. 800 грн.