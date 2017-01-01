За січень на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 648 млн грн

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Банк, що ліквідується

462,2 млн грн отримано від погашення позичальниками кредитів

Протягом січня 2017 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 648 млн грн. Із них найбільша сума – 462,2 млн грн – отримана від погашення позичальниками кредитів. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, 176,5 млн грн надійшло від продажу активів банків, що ліквідуються, та 9,3 млн грн отримано у якості орендної плати.

Як повідомлялося, на початок 2017 року загальна сума затверджених акцептованих вимог кредиторів 73 банків, що ліквідуються, склала 243,84 млрд грн.

Протягом 2016-го загалом було погашено 10,64 млрд грн із загальної суми акцептованих вимог кредиторів.