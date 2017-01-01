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    За стрілянину в Олевську покарано 12 поліцейських

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    Місце стрілянини в Олевську
    Місце стрілянини в Олевську

    Двох поліцейських звільнили зі служби в поліції, одного з посади

    За результатами службового розслідування стрілянини в Олевську до дисциплінарної відповідальності притягнули 12 працівників поліції Житомирщини.

    Як повідомляє прес-служба Національної поліції, двох з них – начальника відділення поліції та керівника одного з його підрозділів – звільнили зі служби в поліції, заступника начальника Олевського відділення звільнили з посади.

    Крім того, двох працівників попередили про неповну посадову відповідність, п’ятьом – оголосили суворі догани, ще двом керівникам структурних підрозділів обласної поліції оголосили догани.

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    У поліції зазначають, що виникнення надзвичайної події в Олевську спровокували неналежна організація службової діяльності поліцейських, відсутність контролю керівництва відділення, а також окремих керівників апарату обласної поліції.

    Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 16 січня, в центрі міста Олевськ на Житомирщині стався збройний напад на місцевих жителів. Невідомі з пістолетами та гвинтівками відкрили вогонь по молодих людях, які стояли поблизу однієї з кав'ярень і парковки, а також кинули у натовп гранату.  Внаслідок цього семеро людей зазнали поранень і одна загинула. Пізніше в лікарні помер ще один учасник перестрілки.

    Потім на центральній площі Олевська зібралися близько 300 місцевих жителів, які вимагали у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.

    Як повідомлялося, більшість учасників перестрілки в Олевську на Житомирщині затримані. 

    Генральний прокурор України Юрій Луценко звільнив заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури після перестрілки в Олевську на Житомирщині. 

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