За суботу на Донбасі вже поранено п’ятьох військових

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

Бандформування обстрілювали позиції ЗС України з великокаліберних кулеметів, 120-мм мінометів, артилерійських систем та гранатометів

Впродовж дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО, часом використовуючи й важке артилерійське озброєння. З початку доби, станом на 18 годину, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України: п’ять українських воїнів зазнали поранень.

На приморському напрямку проросійські озброєні бандформування обстрілювали позиції ЗС України в районі Широкиного та Лебединського з великокаліберних кулеметів та менш потужної стрілецької зброї. По одному з опорних пунктів захисників біля Водяного вели вогонь з гранатометів різних систем.

На донецькому напрямку найбільш активно незаконні збройні формування використовували зброю проти українських воїнів у передмісті Авдіївки. Зранку бойовики обстріляли оборонні укріплення армійців на цій ділянці лінії зіткнення зі 120-мм мінометів. А вже опівдні вдарили із артилерійських систем калібру 122 мм. Окрім того, противник час від часу вів вогонь по українських воїнах, котрі обороняють це місто, зі стрілецької зброї та гранатометів. На Світлодарській дузі бойовики знову обстрілювали наші укріплення біля Новолуганського з озброєння БМП. Західніше, біля Зайцевого, били з 82-мм мінометів. А неподалік Верхньоторецького здійснили обстріл позиції сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ із артилерійських систем калібру 152 мм та 120-мм мінометів вели вогонь по опорних пунктах ЗС України в районі Троїцького та Новозванівки. Біля Станиці Луганської відкривали вогонь в бік наших позиції з великокаліберних кулеметів.

Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів сил АТО. У разі потреби українські захисники готові дати противнику гідну відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування, підкреслюють в Штабі АТО.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО семеро українських військових зазнали поранень і травмувань.