  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За теракт у Петербурзі взяло на себе відповідальність пов’язане з «Аль-Каїдою» угруповання

    • Сьогодні, 20:18
    • Розсилка
    <span>Місце трагедії в петербурзькому метро</span>
    Місце трагедії в петербурзькому метро

    Теракт стався 3 квітня у петербурзькому метро

    Пов’язане з «Аль-Каїдою» угруповання взяло відповідальність за напад у російському Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє група з розслідування терористичної діяльності зі штаб-квартирою у Меріленді – SITE Intelligence Group.

    Як повідомляв «Главком», 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух. Понад 100 осіб постраждали. Загинуло 16 осіб.

    Зараз у справі про теракт затримано близько десяти чоловік. Суд заарештував до третього червня уродженця Киргизії Аброр Азімова, якого вважають одним з організаторів атаки в петербурзькому метро - за версією слідства, він особисто готував смертника. У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

    Спецслужби також затримали брата організатора теракту - Акрама Азімова. Під час обшуку у нього знайшли бойову гранату. Слідчі вважають, що чоловік допомагав в переправленні грошей для підготовки вибуху і в організації зв'язку з міжнародними терористами.

    Слідчі, які розслідують теракт в метро Санкт-Петербурга, перевіряють інформацію про те, що замовником злочину міг бути бойовик на ім'я Абу Салах аль-Узбекі, який очолює в Сирії угруповання «Таухід валь-Джихад», до якого входять вихідці з Узбекистану та Киргизстану. 

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Росія теракт метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ