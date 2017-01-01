За тиждень бойовики 22 рази перешкоджали місії ОБСЄ моніторити ситуацію на Донбасі

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Місія ОБСЄ на Донбасі

3 березня бойовики «ДНР» обстріляли представників місії, коли вони зафіксували самохідні гаубиці

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що 3 березня бойовики «ДНР» обстріляли представників місії, коли вони зафіксували самохідні гаубиці. Про це він сказав під час брифінгу.

«Минулого тижня, у п'ятницю, у Хрещатицькому, що наразі окуповане бойовиками, здійснили попереджувальні постріли поряд із патрулем СММ. У той час як спостерігачі зафіксували дві самохідні гаубиці, розташовані з порушенням лінії відведення», – сказав Хуг.

Він розповів, що того ж дня в Ясинуватій збили безпілотник, імовірно, зі стрілецької зброї, коли той зафіксував пересування важкої техніки.

За словами Хуга, минулого тижня бойовики 22 рази перешкоджали місії ОБСЄ моніторити ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, наприкінці лютого терористи «ДНР» обстріляли спостерігачів ОБСЄ та захопили їхній безпілотник. Бойовики також відкрили стрілянину і кинули гранату біля автомобіля місії ОБСЄ.

Джерело: Укрінформ