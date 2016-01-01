За тиждень до канікул у школах Рівного ввели карантин

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За минулий тиждень на Рівненщині епідемічний поріг перевищився на 13%

На тиждень припинили заняття у школах Рівного. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

Карантин ввели, бо за минулий тиждень епідемічний поріг перевищився на 13%.

У понеділок, 26 грудня, комісія знову вирішуватиме чи продовжувати обмежувальні заходи.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на Рівненщині продовжує зростати захворюваність на грип та ГРВІ. За останній тиждень в області занедужало майже 10 тис. людей – на третину більше, ніж за попередній тиждень. Серед захворілих – близько 70% дітей.

Раніше повідомлялось, що в Маріуполі всі школи закривають на карантин через епідемію грипу.

Нагадаємо, в київському метро проводиться дезінфекція рухомого складу, касових залів, ескалаторів та платформ станцій.

Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 11 областях країни і в Києві.

Як уберегтися від грипу – читайте тут.