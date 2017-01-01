За тиждень на Донбасі знищено 25 бойовиків

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Бойовики на Донбасі

Найбільші втрати бойовики понесли в районі Авдіївки і на маріупольському напрямку

За минулий тиждень – з 15 по 21 травня – на Донбасі 25 бойовиків загинули і 31 зазнав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко.

«За інформацією розвідки, підтверджені втрати противника за минулий тиждень становили 25 загиблих бойовиків, 31 поранений, 2 знищені одиниці військової техніки», - сказав він.

Лисенко зазначив, що найбільші втрати бойовики понесли в районі Авдіївки і на маріупольському напрямку.

Як повідомляв «Главком», минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї. В результаті бойовиї дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Крім того, у штабі командування російсько-окупаційних військ на Донеччині поширюється інформація про підготовку до випробувань нових російських високоточних боєприпасів.