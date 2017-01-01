За тиждень на Донеччині затримали 48 бойовиків та їхніх посібників

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За тиждень на Донеччині затримали 48 бойовиків та їх посібників

Минулого тижня на блокпостах Донецької області правоохоронці затримали 24 бойовика і 24 людини, які співпрацювали з представниками незаконних збройних формувань.

За інформацією прес-служби обласної поліції, також було задокументовано 6 фактів вилучення зброї та боєприпасів.

Відзначено, що в рамках проведення контрдиверсійних заходів, які проходять у регіоні, робота на блокпостах була посилена, а кількість працівників, які несуть там службу, - збільшено. Головним завданням ретельної перевірки транспорту та осіб, що перетинають систему стопконтролю, стало недопущення потрапляння у населені пункти диверсійних груп та нелегальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

«Протягом останніх 7 днів крізь блокпости пройшли понад 2,5 тисячі вантажівок і 23 тисячі легковиків.З базами МВС перевірені понад 43 тисяч громадян. Заблоковані 6 спроб провезення зброї, боєприпасів та 11 - наркотиків. Затримано 3 людини, які перебували в розшуку за скоєння злочинів і ще одну, яка значилась в поліції як без вісти зникла», - йдеться в повідомленні.