За тиждень поліція спіймала 6 бойовиків «ДНР»

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Двоє колишніх учасників «ДНР» самі вийшли на зв’язок з правоохоронцями і розповіли про свою незаконну діяльність

За минулий тиждень поліція Донецької області викрила шість бойовиків «ДНР».

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Серед затриманих – 53-річний житель Краматорська. Поліцейські затримали його під час того, як він, намагаючись пограбувати квартиру, застряг у віконній решітці. В ході перевірки особи затриманого, правоохоронці встановили, що в 2014 році він приєднався до терористів, «працював» на блокпосту.

Також були затримані двоє жителів Краматорська, які чергували на різних блокпостах терористів в місті.

Цим затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Ще двоє колишніх учасників «ДНР» самі вийшли на зв’язок з правоохоронцями і розповіли про свою незаконну діяльність. Вони можуть уникнути покарання.