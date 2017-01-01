За тиждень поліція спіймала 6 бойовиків «ДНР»
- Сьогодні, 01:40
-
Розсилка
Двоє колишніх учасників «ДНР» самі вийшли на зв’язок з правоохоронцями і розповіли про свою незаконну діяльністьЗа минулий тиждень поліція Донецької області викрила шість бойовиків «ДНР».
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Серед затриманих – 53-річний житель Краматорська. Поліцейські затримали його під час того, як він, намагаючись пограбувати квартиру, застряг у віконній решітці. В ході перевірки особи затриманого, правоохоронці встановили, що в 2014 році він приєднався до терористів, «працював» на блокпосту.
Також були затримані двоє жителів Краматорська, які чергували на різних блокпостах терористів в місті.
Цим затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Ще двоє колишніх учасників «ДНР» самі вийшли на зв’язок з правоохоронцями і розповіли про свою незаконну діяльність. Вони можуть уникнути покарання.