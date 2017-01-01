За три роки гібридної війни Росія здійснила проти України сім тисяч кібератак – військовий експерт

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Військовий експерт навів приклади найгучніших кібератак Фото з відкритих джерел

Україна лише починає будувати кібероборону та національну систему кібербезпеки, заявив експерт

Росія розпочала кібервійну проти України з 2014 року. За три роки гібридної війни на українську державу було здійснено 7 тисяч кібератак. Найгучнішими були атаки на сервери ЦВК під час президентської виборчої кампанії, на обленерго та атаки на сайти органів державної влади. Про це розповів експерт з питань кібербезпеки Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергій Радкевич під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Військовий експерт наводить приклади найгучніших кібератак.

«Під час президентської кампанії на сервери ЦВК були здійснені хакерські атаки, які мали на меті дискредитувати виборчий процес в Україні. На комп’ютери системного адміністратора ЦВК була встановлена зловмисна програма, яка робила знімки скрін-шоти екрану , знімала інформацію з клавіатури і відправляла цю інформацію на віддалений сервер. Відповідно, користуючись цією інформацією, хакери намагалися дискредитувати виборчу систему України. Гадаю, що всі пам’ятають, як російські ЗМІ показували на екранах телевізорів, що Ярош лідирує на президентських виборах», - говорить експерт.

За його словами, були також масштабні атаки на українські обленерго. Це була перша найуспішніша атака на енергосистему в кіберпросторі виведенням її з ладу.

«Всі пам’ятають грудневі 2016 року кібератаки на державні сайти та державні інформаційні ресурси, такі як Мінфін та Казначейство. Наслідком цих атак були затримки бюджетних виплат, а Кабін виділив 280 млн гривень на латання дір. Можна стверджувати, що Україна знаходиться в стані кібервійни з Росією. Це і є основною загрозою в національній системі кібербезпеки», - продовжує Радкевич.

Кібервійська РФ проводять активний наступ в нашому кіберпросторі. Україна лише починає будувати кібероборону та національну систему кібербезпеки.

Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції «Кібербезпека: українські реалії».

Запрошені гості: Сергій Радкевич, експерт з питань кібербезпеки Центру досліджень армії, конверсії та розброєння (ЦДАКР).