За три роки в Криму зафіксовано понад 460 порушень свободи слова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше порушень зафіксовано у 2014 році

Активісти центру інформації про права людини за три роки зафіксували 461 випадок порушень свободи слова в Криму. Про це сьогодні повідомила голова правління Центру Тетяна Печончик під час міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу».

«За три останні роки ми задокументували 461 випадок порушення свободи слова, свободи вираження поглядів в Криму», - сказала Печончик і додала, що йдеться не лише про журналістів, але і обмеження щодо інших людей, які висловлюють свої погляди.

Так, протягом 2014 року було зафіксовано 207 порушень, у 2015 році - 153, а у 2016 році - 101 порушення свободи слова і вираження поглядів. Печончик наголосила, що, незважаючи на зменшення кількості цих випадків, це, на її думку, не означає, що ситуація зі свободою слова в Криму покращується.

«Це означає, що Росія практично придушила будь-які осередки критики, вільнодумства, вираження незгоди з тією політикою, яку проводять окупанти в Криму», - сказала вона.

Крім того, Печончик відзначила, що найбільший сплеск насильства щодо журналістів був під час першого місяця окупації - у березні 2014 року.

«Всього за весь цей час, за три роки, ці всі обмеження, порушення стосувалися 241 особи і ще 20 видань, які теж були цілими редакціями репресовані», - зауважила правозахисниця.

Як відомо, 26 лютого Україна відзначатиме «День опору Криму російській окупації», по всій країні заплановані акції на підтримку Криму.

Завтра у Києві біля посольства Росії громадські активісти планують представити кліп «Бандера-2». Також «Главком» повідомляв, що за три роки окупації Криму зафіксовано 17 зниклих безвісти та 39 політв'язнів.

Сьогодні у столиці Туреччині Анкарі біля будівлі посольства Росії пройшла акція протесту кримськотатарської та української діаспори проти путінської агресії.