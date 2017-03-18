За участь у мітингу щодо анексії Криму росіянам платили по 5 доларів, - ЗМІ

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У Москві після мітингу, який був присвячений святкуванню анексії Криму, групі людей куратор роздав по 300 рублів

За участь у мітингу у Москві, який було присвячено анексії Криму, платили по 300 рублів, що дорівнює близько 5 доларам.

Про це пише Meduza, журналістка якої побувала на мітингу.

«На прохання «Медузи» журналістка Ірина Кравцова вирушила туди в складі групи людей, яких набирали на сайті massovki.net, обіцяючи кожному по 300 рублів за участь в заході. Члени групи, що зображували представників «Незалежної профспілки акторів театру і кіно», в супроводі координатора провели на Воробйових горах два з половиною години і отримали гонорар після закінчення мітингу», — пише видання.

Сам мітинг був присвячений святкуванню анексії. Там зібралися люди, які висловлювали подяку президенту РФ Путіну та військам Росії.

«Як я ставлюся до того, що приєднали Крим? Так слава богу, що приєднали, а що? Зате тепер ми можемо до них без візи їздити. І вони до нас», — цитує видання учасницю мітингу Анастасію, яка таким чином заробляє на життя.

Вона ходить на різні платні мітинги вже 10 років і впевнена, що за всі мітинги у всьому світі люди отримують гонорари.

Після мітингу групі людей куратор роздав по 300 рублів. Люди, які отримали гроші, припинили видавати, що вони знають один одного, та розійшлись.