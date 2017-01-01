За «захистом» поляків в Україні стоять російські спецслужби - СБУ

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Голова Львівського обласного управління СБУ Віктор Андрейчук Фото: ZIK

В СБУ впевнені, що за так званими польськими акціями в Україні стоїть Кремль

За пікетом, що відбувся на Львівщині на дорозі до держкордону із Польщею, як і за невдалою спробою перекрити дорогу до контрольного пункту у Шегинях, яку намагалися організувати 12 березня, стоять російські спецслужби.

Про це на брифінгу в Львівській облдержадміністрації сказав голова обласного управління СБУ Віктор Андрейчук, повідомляє Укрінформ.

«Сьогоднішня акція та акція, яку мали намір організувати провокатори 12 березня поблизу пішого переходу у Шегинях, – пов’язані. За цими подіями стоять російські спецслужби», – зазначив Андрейчук.

Як відомо, на Львівщині 29 березня затримали групу громадян, які намагалися влаштувати провокаційну акцію, пов’язану із розпалюванням міжнаціональної ворожнечі між поляками та українцями. А саме близько 150 осіб із плакатами «Припиніть геноцид поляків в Україні» перекрили трасу Львів - Рава-Руська поблизу села Гряда Жовківського району. З цього приводу в ОДА відбувся спільний брифінг голови облдержадміністрації Олега Синютки, начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середи та керівника обласного правління СБУ Віктора Андрейчука.

Не виключено, що акція провокаторів пов’язана із обстрілом Генконсульства Польщі вночі у Луцьку. Правоохоронці припускають, що стріляли з гранатомета.

Напад стався десь близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух. Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета чи якогось іншого «серйозного озброєння».