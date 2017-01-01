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Зарплата в конвертах

Економіст також пропонує встановити відповідальність для найманих працівників

Для виведення зарплат із «тіні» необхідно здійснити ряд правових заходів. Серед них слід виділити встановлення кримінальної відповідальності за приховування зарплат, пише в своїй статті для DT.UAдоктор економічних наук Геннадій Куликов.

«А навіщо сьогодні роботодавцям виходити з «тіні»? Їм і так комфортно, вигідно в ній. Суди в цьому плані не працюють, прокуратура теж. Безкарність породжує кримінал, тому що все сходить з рук», - вважає автор.

Як зазначається у статті, зарубіжний досвід боротьби з роботодавцями, які ведуть «тіньову» діяльність, передбачає значний економічний збиток у разі виявлення та підтвердження фактів тінізації та посилення кримінальної відповідальності за економічні злочини і грубі порушення трудового законодавства.

Економіст нагадує, що зараз за законом, прийнятим в грудні 2016 року, за виплату зарплат у конвертах передбачений штраф до 100 мінімальних зарплат (320 тис. грн). «Відповідальність роботодавців посилена, але буде ефективною ця міра? Не думаю. Не вистачить принципово чесних перевіряючих», - зазначає автор.

«Ефективним заходом могло б стати встановлення солідарної адміністративної відповідальності роботодавця і найманого працівника. На мій погляд, наймані працівники також повинні нести відповідальність за отримання зарплати в «конвертах», але не кримінальну, а адміністративну. Так що вихід тут один — штраф. Необхідна невідворотність покарання за податкові правопорушення. Вона підвищить ціну тінізації зарплат, тим самим підштовхуючи економічного агента до ведення діяльності у легальному секторі економіки», - йдеться в статті.