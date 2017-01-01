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    За життя топ-менеджера «Укрзалізниці» вимагають сотні мільйонів євро

    • Сьогодні, 06:46
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    Знайомий потерпілого отримав відео файл, в якому Валерій Людмирський заявив, що для його звільнення потрібно сплатити зазначену суму

    Передбачувані викрадачі начальника департаменту електропостачання ВАТ «Укрзалізниця» Валерія Людмирського вимагають виплатити їм 10 мільйонів євро в обмін на його звільнення.

    Така сума вказана в документі, який був опублікований судом Печерського району Києва, – передає Апостроф.

    Також зазначається, що 17 січня 2017 року знайомий потерпілого отримав відео файл, в якому Валерій Людмирський заявив, що для його звільнення потрібно сплатити зазначену суму, інакше він живий не вийде.

    Нагадаємо, викрадення Валерія Людмирського сталося увечері 18 липня 2016 року в одному з дворів на вулиці Кудряшова в Солом’янському районі Києва. У поліції зазначили, що двоє невідомих в масках насильно посадили чоловіка в автомобіль, а потім втекли. 

    Укрзалізниця викрадення автомобіль
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