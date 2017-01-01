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    За злочини проти Майдану підозри вже вручено 353 особам

    • Сьогодні, 16:41
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    Серед підозрюваних – 34 високопосадовці та 127 службовців правоохоронних органів

    У справі про злочини, скоєні під час Революції гідності, повідомлення про підозру вручено 353 особам, у тому числі 34 високопосадовцям.

    Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу у середу.

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    «У справі Майдану... про підозру повідомлено 353 особам, із них Генеральною прокуратурою – 201», – сказав керівник ГПУ.

    За його словами, серед підозрюваних 34 високопосадовці, 127 службовців правоохоронних органів і 32 особи так званих тітушок. Зокрема, генпрокурор нагадав, що про підозру повідомлено екс-президентові Віктору Януковичу, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, екс-прем’єр-міністру Миколі Азарову та іншим.

    Луценко зауважив, що наразі органами прокуратури розслідується 259 проваджень щодо злочинів, скоєних під час Революції гідності.

    Він зазначив, що загалом у справах Майдану скеровано до суду 142 обвинувальних акти щодо 220 осіб, судами вже ухвалено 25 вироків і 35 осіб засуджено.

    Також Луценко сьогодні заявив, що внесе в Раду подання на трьох нардепів.

    Окрім того, генпрокурор звільнив слідчого прокуратури через крадіжку талонів на пальне.

    Нагадаємо, очілник ГПУ доручив розібратися з тарифами на вугілля через скандал щодо «Роттердам +».

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