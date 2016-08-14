Заарештований кримський активіст Бекіров вийшов на свободу

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ФСБ під час обшуків у Криму

30 березня в Сімферополі затримали групу кримськотатарських активістів

Заарештований на три доби кримський активіст Ремзі Бекіров вийшов на свободу.

Про це активіст написав на своїй сторінці в «Фейсбук».

«Вийшов. Спасибі всім за підтримку, я її дуже відчував. Разом ми сила!» – написав Бекіров.

30 березня в Сімферополі затримали групу кримськотатарських активістів, серед них – Ремзі Бекіров, Риза Ізетов і журналіст ресурсу Аrticle20 Тарас Ібрагімов. Ізетову та Ібрагімова відпустили на свободу того ж дня.

Ремзі Бекірова звинуватили в нібито розміщення в соціальній мережі екстремістських матеріалів. Пізніше підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд заарештував Ремзі Бекірова на три доби.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».