Заарештовано третього підозрюваного у злочинах проти «автомайданівців» у січні 2014

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Правоохоронець підозрюється у «вчиненні в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в місті Києві біля міської лікарні № 17

Стосовно третього правоохоронця, якого підозрюють у вчиненні злочину проти учасників «Автомайдану» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року в Києві, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, він підозрюється у «вчиненні в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в місті Києві біля міської лікарні № 17 провокації та спільному із працівниками спецпідрозділу «Беркут» незаконному затриманні 8 активістів громадського руху «Автомайдан», застосуванні до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисному пошкодженні їх автомобілів, а також наступному наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах».