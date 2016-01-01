  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Заарештовано третього підозрюваного у злочинах проти «автомайданівців» у січні 2014

    • Вчора, 21:33
    • Розсилка

    Правоохоронець підозрюється у «вчиненні в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в місті Києві біля міської лікарні № 17

    Стосовно третього правоохоронця, якого підозрюють у вчиненні злочину проти учасників «Автомайдану» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року в Києві, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

    Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

    Як зазначається, він підозрюється у «вчиненні в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в місті Києві біля міської лікарні № 17 провокації та спільному із працівниками спецпідрозділу «Беркут» незаконному затриманні 8 активістів громадського руху «Автомайдан», застосуванні до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисному пошкодженні їх автомобілів, а також наступному наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах».

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ