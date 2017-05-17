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    Заборона «ВКонтакте» і «Одноклассников»: ЄС чекає від України пояснень

    • Сьогодні, 10:42
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    Заборона російських соцмереж
    Заборона російських соцмереж

    Офіційна оцінка або реакція на санкційне рішення України буде прийнята в ЄС після отримання детальної інформації

    Європейський союз розраховує отримати від України детальнішу інформацію щодо санкційного рішення про блокування російських соцмереж і сайтів.

    Про це «Європейській правді» повідомили в представництві ЄС в Україні.

    «Ми порушили це питання в діалозі з українською стороною. Розраховуємо отримати детальнішу інформацію», – повідомив ЄП Юргіс Вільчинскас, керівник відділу преси та інформації дипмісії.

    Очікується, що офіційна оцінка або реакція на санкційне рішення буде прийнята в ЄС після отримання такої детальної інформації.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

    Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів. 

    Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    Як повідомлялося, «Репортери без кордонів» засуджують заборону російських ЗМІ і соціальних мереж в Україні. У Freedom House також розкритикували рішення РНБО про блокування в Україні російських сайтів та соцмереж. 

    На відміну від правозахисників, у НАТО погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.

    Читайте матеріал «Главкома» Гібридна війна в інтернеті: чи дійсно зникнуть «Яндекс», «Одноклассники» та «ВКонтакте»

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