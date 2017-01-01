Заборона «ВКонтакте» і «Однокласників»: механізму блокування досі немає

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Російські соцмережі під забороною

Механізм на сьогоднішній день ще не розроблено, але його буде введено однозначно, заявив Грицак

Механізму блокування російських інтернет-ресурсів наразі не розроблено, але процес триває. Про це заявив сьогодні на прес-конференції глава Служби безпеки України Василь Грицак.

При цьому він зазначив, що такий механізм розробляється.

«На сьогоднішній день механізм блокування російського контенту розробляється у відповідності з отриманими дорученнями», - наголосив Грицак.

Загалом, коментуючи закриття соцмереж «ВКонтакте», «Одноклассники» та іншого російського контенту, глава СБУ звернув увагу, що це «той механізм, який використовує російська ідеологічна машина для формування необхідної їм свідомості громадян».

Грицак підсумував: «Механізм на сьогоднішній день ще не розроблено, але його буде введено однозначно».

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: Інтерфакс-Україна