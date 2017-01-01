Депутат з БПП забув вказати у е-декларації люксові годинники, колекцію ікон та старовинну картину

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Андрій Лопушанський

Депутат Лопушанський вніс зміни до електронної декларації за 2015 рік

Народний депутат від фракції БПП Андрій Лопушанський вніс суттєві доповнення до своєї електронної декларації за 2015 рік, яку він заповнив 28 жовтня 2016 року.

Відповідні зміни з’явилися 17 лютого в Єдиному держреєстрі декларацій.

Політик згадав, що у нього є ще, крім раніше показаних двох брендових годинників, ще чотири швейцарського виробництва: наручний, механічний Maseratti Audemars piguet; наручний, механічний, з турбійоном Parmidiani fleurier; наручний, механічний Carl F.Bouchere; наручний, механічний Breguet.

Також Лопушанський володіє Біблією з інкрустованим напівкоштовним камінням, колекцією з 5 ікон XXI сторіччя і картиною старовинного майстра.

Загалом, Андрій Лопушанський задекларував близько 2 млн. грн. доходу. Готівкою він зберігає 450 тис. грн., 20 тис. дол. Ще 150 тис. грн тримає його дружина.

Андрій Лопушанський - український олігарх, народний депутат України V та VIII скликання. Майже десять років (2005-2014 роки) працював першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» (з 2010 перебував у декретній відпустці по догляду за дитиною).