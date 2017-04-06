Заціпило. Кремлівські ЗМІ не знають, як реагувати на український безвіз

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Пропагандисти похапцем шукають негатив у рішенні про безвіз для України, але не можуть його знайти

Перша реакція російських ЗМІ на отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу виявилась більш ніж стриманою.

ТАСС взагалі не повідомляє про це (принаймні, за 1,5 години після голосування у Європарламенті на сайті агентства відповідна інформація не з’явилася).

Сайт Лента.ру стримано подав сухі факти, однак не забув нагадати, що «Євросоюз довго і під різними приводами відкладав це рішення».

Рупор Кремля РІА «Новости» подало новину про факт голосування євро депутатами за безвіз, і одразу ж опублікували коментар відомого своїми проросійськими поглядами політолога Михайла Погребинського, який наголосив, що отримання безвізу не українцям права вільно працювати в країнах ЄС. Зауважимо, про це і не йшлося.

Russian Television (RT), яке вело пряму текстову трансляцію засідання, також активно наголошує на тому, що безвіз не дає автоматичного дозволу на роботу.

Російські журналісти не забули нагадати: безвізовий режим доступний тільки для власників біометричних паспортів.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.