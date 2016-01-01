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    Задимлення в харківському метро: скоріш за все було кинуто димову шашку

    • Вчора, 20:20
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    Фахівці вважають, що задимлення має зовнішній характер

    Станція «Метробудівників» Харківського метрополітену знову відкрита для пасажирів на вхід і вихід.

    Про це розповів директор департаменту з питань інформації і зв'язках з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

    «Станція, раніше закрита через задимлення, вже відкрита для пасажирів», - зазначив Сидоренко.

    За його словами, фахівці вважають, що задимлення має зовнішній характер.

    «Чи то біля вентиляційної шахти хтось підпалив димову шашку, чи то кинув її запаленою в цю шахту. Розбираються. Ніяких інших причин для задимлення не було, технічно все справно», - додав Сидоренко.

    Як повідомлялося раніше із посиланням на управління метрополітену, станція «Метробудівників» була закрита через задимлення: «Дим затягнуло зовні за системою вентиляції».

    За словами помічника начальника Головного управління Госслужби з НС в Харківській області полковника Ігоря Лупандіна, повідомлення про задимлення в метро надійшло рятувальникам ще о 17.02 від диспетчера метрополітену. За попередніми даними, задимлення сталося на перегоні між станціями «Метробудівників» і «Захисників України». Станцію «Метробудівників» закрили для пасажирів, посадку і висадку проводили на станції «Захисників України».

     

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