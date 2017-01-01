Загиблий спостерігач ОБСЄ був громадянином США – заступник голови моніторингової місії

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Заступник голови Спостережної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг

Поранені на Луганщині спостерігачі ОБСЄ – громадяни Німеччини і Чехії

Загиблий через підрив автомобіля Спостережної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі був громадянином США, ще двоє поранених – громадянами Німеччини і Чехії.

Про це повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг, зазначає «Радіо Свобода».

«Патруль складався з двох броньованих автомобілів, по три члени патруля у кожному автомобілі. Внаслідок підриву одного автомобіля двоє співробітників були доставлені до лікарні у Луганську – це громадяни Німеччини і Чехії. Ще один член місії, громадянин США, загинув», – повідомив Хуг на прес-конференції у Києві.

Раніше народний депутат України Антон Геращенк заявляв, що загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російські ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.