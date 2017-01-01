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    Загиблий в неділю боєць АТО був застрелений ворожим снайпером

    • Сьогодні, 00:44
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    Роману Напрягло було всього 20 років

    У неділю, 26 лютого, під Маріуполем від кулі снайпера загинув морський піхотинець, боєць «Легіону Свободи» Роман Напрягло.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

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    «В неділю Прощення під Маріуполем загинув від кулі снайпера наш Побратим з Донеччини, боєць Легіону Свободи, сокілець, морський піхотинець, 20-річний Роман Напрягло», - повідомив Тягнибок.

    Нагадаємо, що в неділю станом на 18:00 в зоні проведення Антитерористичної операції зафіксовано 30 обстрілів. У штабі АТО інформували про одного загиблого військового та одного пораненого.

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