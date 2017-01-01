Загиблий в понеділок боєць АТО був добровольцем «Правого сектору»

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Загиблий доброволець

Чоловік фактично цілий рік провів у зоні АТО

В зоні АТО в понеділок загинув доброволець 1-ї окремої штурмової роти українського Добровольчого корпусу (ДУК) «Правий сектор» з позивним «Старий». Про це повідомляють на сторінці підрозділу у Facebook.

Зазначається, що боєць загинув при виконанні бойового завдання на передових позиціях в Донецькій області.

У «Правому секторі» зазначають, що загиблий був одним з кращих бійців і фактично цілий рік не залишав зони бойових дій. При цьому, будучи на війні, не забував про свою сім'ю.

Бійця з позивним «Старий» називають дисциплінованим та вишколеним воїном, який водночас «завжди посміхався, жартував і піднімав настрій бойовим товаришам, турбувався за них».

Як повідомляв «Главком», у понеділок станом на 18:00 терористи 71 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО: один військовий загунув, ще двоє отримали поранення