Загострення під Маріуполем: з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного

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В бою під Водяним на Донеччині росіяни втратили вбитими та пораненими загалом 15 бойовиків

Опубліковано відео обстрілу бойовиками населеного пункту Водяне Донецької області.

«Військове телебачення України» показало відео обстрілу бойовиками населеного пункту Водяне Донецької області.

За даними штабу АТО, в бою під Водяним на Донеччині росіяни втратили вбитими та пораненими загалом 15 бойовиків.

«За даними розвідки, внаслідок бою між військовослужбовцями ЗСУ та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За попередньою інформацією, 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 20 березня загострилася бойова ситуація в зоні АТО на маріупольському напрямку.

У боях поблизу Водяного загинули 2 українських бійця, 7 зазнали поранень.