Загострення в Авдіївці: Порошенко провів нараду з силовиками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава держави наголосив, що тримає на контролі розвиток гуманітарної ситуації в районі Авдіївки

Президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням безпекової ситуації в районі промзони у місті Авдіївка, повідомляє сайт глави держави.

Під час наради було розглянуто три ключових питання: безпекова ситуація в районі загострення бойових дій; гуманітарна ситуація та дії для забезпечення захисту цивільного населення; питання забезпечення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові дії проти підрозділів Збройних сил України та проти цивільного населення.

Президент поінформував учасників наради про результати свого візиту до Німеччини та наголосив на повній підтримці України з боку Європейського союзу.

Порошенко особливо відзначив мужність та професіоналізм українських військових, які дали гідну відсіч ворогу: «Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, жодного наказу у них не відповідати на знищувальний вогонь немає і вони мають усі можливості захищати себе». Але при цьому президент наголосив, що українські військові не відповідають вогнем, коли злочинці, російські бойовики розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Ясинуватої. Президент наголосив, що у української влади є чіткі докази злочинів російських бойовиків.

Глава держави зауважив, що тримає на контролі розвиток гуманітарної ситуації в районі Авдіївки.

Президент зазначив, що для того, аби розпочати відновлювальні роботи, потрібно забезпечити стале припинення вогню. Загалом до Авдіївки подавалась електроенергія по чотирьох лініях електропередачі, дві з них було пошкоджено раніше, а впродовж останніх бойових дій – ще дві лінії, що залишились.

За словами Порошенка, необхідно вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирних будинки та 3,5 тис. приватних будинків. «На моє доручення військові розгорнули все – починаючи від зимових наметів, закінчуючи військово-польовими кухнями. Уряд забезпечив генераторами», – сказав президент та додав, що створено всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.

Президент також доручив міністру оборони та начальнику Генштабу підготувати матеріали та передати на нагородження імена українських військовослужбовців, які відзначилися під час бойових дій.

Порошенко повідомив, що доручив заступнику глави Адміністрації президента України Костянтину Єлісєєву забезпечити негайне винесення питання щодо загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради Безпеки ООН. «Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено