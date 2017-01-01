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Учасники прес-конференції будуть аналізувати останні події в Сирії

У понеділок, 10 квітня, о 10.30 інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему: «Загострення в Сирії: відносини США та РФ?».

Запрошені гості: Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ, засновник «FreeRussiaFoundation» (США); Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики, експерт-американіст; Кіріл Міхайлов, аналітик Міжнародної групи з розслідувань Conflict Intelligence Team.

Учасники прес-конференції будуть аналізувати останні події в Сирії, що призвели до загострення ситуації; чому були задіяні хімічні атаки, яка саме речовина була задіяна, порівняння з попередніми хімічними атаками, хто був метою ураження хіматаки; відповідь США у вигляді ракетного удару; чи змусить нинішня ситуація Росію піти з Сирії; прогноз розвитку відносин між США та РФ; чому Трамп змінив своє бачення не участі США у війнах, чи відійде на задній план в АП Трампа українське питання?

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: