Загострення в зоні АТО: двоє військовослужбовців загинули, четверо поранені

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Бойовики ведуть вогонь по позиціях сил АТО вздовж усієї лінії розмежування

Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою

Російсько-окупаційні війська продовжують збройні провокації проти Збройних Сил України. З початку доби ворог 54 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького. Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового – автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним та Марїнкою, а стрілецьку зброю – поруч Широкиного. З озброєння БТР та гранатометів ворог вів огонь по опорних пунктах під Чермаликом, а з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів обстрілював морських піхотинців поруч Павлополя.

На донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях в районі Авдіївки. Оборонців Верхньоторецького обстрілював з гранатометів та 82 мм мінометів, а захисників шахти «Бутівка» з великокаліберних кулеметів. Наші позиції в районі населеного пункту Зайцеве обстріляв з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу шахти «Бутівка» та Авдіївки діяли ворожі снайпери.

На луганському напрямку, вогнем артилерії калібру 122-мм, мінометів 120-мм та 82-мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ накривали позиції поблизу населеного пункту Новотошківське. По опорних пунктах під Кримським противник застосовував артилерію калібром 122-мм, гранатомети та 82-міліметрові міномети. По захисниках населеного пункту Старий Айдар ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосував під Новозванівкою. З кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу двоє українських воїнів загинули, ще четверо військовослужбовців отримали поранення.

29 квітня внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Авдіївки загинув військовослужбовець.

В результаті бойових дій 29 квітня загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання недалеко від Зайцево.