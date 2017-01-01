«Захар зовсім з котушок з’їхав»: Бойовики розповіли, хто організував «замах» на Захарченка

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Олександр Захарченко

Захарченко отримав вказівку організувати «замах» від помічника Путіна Суркова

«Керівник» терористичного угрупування «Донецька народна республіка» Захарченко особисто керував організацією «замаху» на себе.

За інформацією надійного джерела на окупованій території, що має відношення до «силових структур», Олександр Захарченко отримав вказівку від помічника президента РФ Владислава Суркова.

«Він не просто її виконав, але й підійшов до справи з «фантазією». Мало того, потім практично повірив у цю маячню. В його близькому оточенні вже не соромляться говорити, що Захар зовсім з котушок з’їхав», – заявило джерело.

Нагадаємо, 8 травня поряд із меморіальним комплексом «Саур-Могила» (на підконтрольній терористам території) сталося кілька вибухів. Інцидент трапився прямо перед тим, як по дорозі нібито повинен був проїхати кортеж ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. У результаті вибухів ніхто не постраждав, ділянку траси перекрили.

Захарченко одразу ж звинуватив Україну в організації «замаху».

«Україна зробила нам «подарунок». Шість вибухових пристроїв спрацювало, один розмінували, зо два не вибухнули», – заявив терорист.

Міністерство оборони України відреагувало на звинувачення і назвало те, що трапилося провокацією терористів напередодні 9 травня.

Раніше джерело на окупованій території повідомляло, що ватажки терористичних угруповань «Л/ДНР» Ігор Плотницький і Олександр Захарченко подвоїли свою особисту охорону (так звану «личку»), яка обчислюється трьома-чотирма десятками озброєних бойовиків, які охороняють їх цілодобово. Однак «замах» поруч із Саур-Могилою не має відношення до існуючих проблем в оточенні Захарченка.

Джерело: Обозреватель