Захарченко пропонує внести Януковича та Азарова до списку нев’їзних до «ДНР»

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Ватажок бойовиків Олександр Захарченко

Ватажок бойовиків Захарченко вважає Януковича та Азарова зрадниками

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко запропонував так званому парламенту «республіки» внести в список осіб, яким заборонений в'їзд в «ДНР», колишнього президента України Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та інших політиків. Про це він заявив, звертаючись до «спікера парламенту» Дениса Пушиліна під час спільної прес-конференції, повідомляють російські ЗМІ.

«Януковича, Клименка, Арбузова, Азарова ... давай внесемо цих людей в список нев'їзних в «Донецьку народну республіку». Зі зрадниками нам робити нічого», - заявив Захарченко,

Він також додав, що як і раніше вважає Януковича президентом України, але зазначив, що в разі повернення в країну той повинен відправитися до Києва, а не до «ДНР».

«Янукович за фактом президент, тому що він не здавав повноваження ... але він втік з Києва, до Києва повинен повернутися», - сказав Захарченко.