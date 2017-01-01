Захарченко рознервувався під час прощання з Гіві

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Захарченко прощається з Гіві

Після смерті Толстих політологи, журналісти та користувачі соцмереж висловлювали впевненість у тому, що долю Гіві та Мотороли розділять й інші ватажки бойовиків

Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко під час церемонії прощання із загиблим терористом Михайлом Толстих (Гіві) поводився знервовано.

Зокрема, підходячи до труни, Захарченко недбало перехрестився. Коли він торкався труни, його права рука смикалась та тремтіла.

Як відомо, після смерті Толстих політологи, журналісти та користувачі соцмереж висловлювали впевненість у тому, що долю Гіві та Мотороли розділять й інші ватажки бойовиків. Зокрема, наступними називають Захарченка, Плотницького (ватажок бойовиків «ЛНР») та Болотова (екс-глава терористів «ЛНР»).

У соцмережах стали з’явились фотожаби, які прозоро натякають, що Захарченка також ліквідують.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.

Сьогодні терориста Гіві ховають.

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