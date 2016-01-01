Захарченко заявив про намір захопити всю Донецьку область

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Ватажок проросійських терористів вважає, що вся Донецька область має стати «ДНР»

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що після виконання мінських угод підніме питання про перехід під контроль самопроголошеної «Донецької народної республіки» міст і районів всієї Донецькій області, передає РІА «Новини».

«У нас в 2014 році пройшов референдум. Територією референдуму була вся Донецька область, і ми будемо говорити про те, щоб результати референдуму були прийняті на всій території Донецької області», — сказав він.

При цьому Захарченко наголосив, що основне завдання мінських угод — «перейти саме до цих переговорів».

Раніше Захарченко заявляв, що бойовикам необхідно «взяти Британію», щоб для Росії настав «золотий вік».

Як повідомлялося, нардеп Надія Савченко в Берліні розповіла, як сильно поважає Захарченка і Плотницького.