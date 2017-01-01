Захарченку та Плотницькому пропонують здатися українським силовикам, аби залишитися живими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Захарченко та Ігор Плотницький

Йдеться про цілеспрямовану ліквідацію ватажків російських терористичних банд «ЛНР-ДНР», заявив Шкіряк

Враховуючи ті обставини, які сьогодні виникли в ОРДЛО, можна говорити про цілеспрямовану ліквідацію лідерів бойовиків, тож українська сторона пропонує ватажкам «ДНР» і «ЛНР» Олександру Захарченку та Ігорю Плотницькому здатися. Про це заявив радник голови МВС Зорян Шкіряк в ефірі «112 Україна».

«Ми провели консультативну нараду з нашими колегами з СБУ, ми спілкувалися з Юрієм Тандітом, крім інших, і вийшли на консолідовану позицію. Враховуючи ті обставини, які сьогодні склалися на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області, в першу чергу мова йде про цілеспрямовану ліквідацію ватажків російських терористичних банд «ЛНР», «ДНР», ми пропонуємо Захарченку і Плотницькому здатися українській владі, дійти до найближчого відділення СБУ або Нацполіції і здатися українській владі. Тому що, враховуючи ситуацію, наступними можуть бути вони», - заявив Шкіряк.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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