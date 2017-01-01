Захарченку та Плотницькому жити залишилось недовго, - Савченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Будь-хто, хто ставав лідером терористів, військовим лідером цього конфліктного процесу, однозначно знають більше всіх, і вони не потрібні живими, - нардеп

Убивства лідерів донбаських терористів пов'язана з тим, що вони знають більше за всіх. Таку думку висловила народний депутат Надія Савченко, повідомляє «112 Україна».

«Ніхто не дасть вам точного визначення, що саме являє собою цей процес. Можливо, тільки потім можна буде підняти архіви і подивитися, як це відбувалося. Моє розуміння цього є, але я його залишу при собі. Але те, що будь-хто, хто ставав лідером терористів, військовим лідером цього конфліктного процесу, однозначно знають більше всіх, і вони не потрібні живими. Тому будь-яка людина, яка розпочинала саме так, повинна була розуміти, що життя її недовге», - вважає Савченко.

Водночас вона не вірить, що в Москві можуть прибрати нинішніх ватажків «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченка та Ігоря Плотницького через їхню корумпованість. «Я не думаю, що росіяни обирали собі ставлеників за доблестю, честю й совістю. Вони провели не одну війну, тому нічого непередбачуваного там не було», - пояснила Савченко.

Нагадаємо, що сьогодні в Донецьку ховають бойовика Михайла Толстих (Гіві). Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко сьогодні під час церемонії прощання із загиблим терористом Михайлом Толстих (Гіві) поводився знервовано.

Як повідомлялось, бойовик Ігор Стрєлков (Гіркін), який зараз живе в Москві, впевнений, що своє життя може закінчити як Гіві чи Моторола і стати наступним ліквідованим після терориста Михайла Толстих.