Захаров: На окупованих територіях Донбасу зникають люди

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Правозахисник Євген Захаров

Ніяких розслідувань з цього приводу не проводять

На територіях Луганської та Донецької областей, тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам, продовжують зникати люди.

Про це повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, передає «Громадське радіо».

Згідно з доповіддю «Дотримання прав людини і основних свобод на території квазідержави «ДНР», головне у «законодавстві» ОРДЛО - неможливість висловлювати вільно свій погляд на те, що відбувається на непідконтрольних територіях, якщо він розходиться з офіційною доктриною, яка присутня в «ЛДНР».

«Якщо людина починає у своєму блозі намагатися висловлювати подібне, його починають репресувати. Було кілька таких справ. Цих людей починають затримувати, звинувачують в екстремізмі, змушують каятися», - зазначив Захаров.

«Найбільш страшно те, що там й далі зникають люди. Потім виявляють трупи цих людей. Хто їх викрав, чому їх убили? Нічого не відомо, ніяких розслідувань фактично не проводилося», - зазначає правозахисник.