Захарова про відеозвернення Усманова: він «круто поклав на Навального»

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Речниця МЗС РФ Марія Захарова

Відеозвернення бізнесмена Алішера Усманова до російського опозиційного політика Олексія Навального вивчатимуть в вузах, вважає речник МЗС РФ

Те, що зробив російський бізнесмен Алішер Усманов, записавши відеозвернення до опозиційного політика Олексія Навального, вивчатимуть у вишах і коледжах фахівці з риторики та піару.

Таку думку висловила спікер міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у Facebook.

«Великий і могутній має для таких випадків чітку та далеко не новаторську класифікацію – «покласти». Й Усманов «поклав на Навального» так, що жодному юристу чи політтехнологу тут робити нічого.

Один раз і назавжди. Кожне слово – як стопудовий камінь. І всі «покладені на». «Тьху на тебе» – і нема більше нікого. Круто, тому що по-чоловічому», – написала вона.

18 травня Усманов опублікував розгорнуте звернення до опозиціонера, в якому публічно плюнув на Навального.

«Льошо, ти, будь ласка, попроси вибачення. Припини висмикувати, шукати контекст, розрізнені факти, будувати картинку, яка тобі вигідна. Ти би справді попросив вибачення і жив би спокійно... Тобі неможливо мене оббрехати. Тобі доведеться відповісти переді мною, Льошо... Мета таких, як ти, Олексію Навальний, – це створення образу російського бізнесмена, який не вміє нічого, окрім як красти... Твої потуги – це гавкання моськи на слона. Тьху на тебе, Олексію Навальний», – заявив він.

В останньому розслідуванні Навального «Він вам не Дімон» стверджували, що фонд «Соцгоспроект», який очолює однокурсник прем'єра РФ Дмитра Медведєва, отримав у подарунок від Усманова земельну ділянку із садибою в селі Знам'янське на Рубльовському шосе вартістю 5 млрд руб. (понад $86,3 млн).