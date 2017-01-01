Захід, користуючись необережністю Росії, втягує її у конфлікт у Сирії – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 5 канал Мохаммад Фараджаллах, головний редактор сайту «Україна по-арабськи»

Це війна, яку російська економіка просто не може витягнути, зазначив Мохаммад Фараджаллах

Війна у Сирії дуже дорого обходиться російській економіці, і це вигідно Заходу. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» Мохаммад Фараджаллах, головний редактор сайту «Україна по-арабськи».

«Путін хотів, аби світ став багатополярним. Окрім того, у нього не було виходу після кризи на Донбасі і анексії Криму. Він же хотів також показати, що не тільки у США «Голлівуд», а й Росії є що показати… Війна у Сирії дуже дорога. Це війна, яку російська економіка просто не може витягнути. До цього слід додати те, що росіяни набули собі багато ворогів, вони мають дуже вразливий Кавказ тощо. Такі розклади вигідні Заходу, який користується необережністю Росії і втягує її у конфлікт», – сказав Фараджаллах.

Оскільки ця війна виявилася довготривалою, то експерт висловив сумнів, що росіяни надаватимуть своїм союзникам у Сирії таку ж підтримку, як США надають своїм. «Ми прекрасно пам’ятаємо іракську кризу, коли Жириновський був у Багдаді і кричав, що «ми не дамо нікому прибрати Саддама Хусейна». Але потім його (Хусейна) самі ж зливали», – нагадав Фараджаллах.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари було спрямовано проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.