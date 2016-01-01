Захід переоцінює Путіна – американський політолог

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Володимир Путін

Фрідман переконаний, що натяки на всемогутність Росії – це лише слова

У Росії ще є деяка військова міць, але її не варто переоцінювати. Таку думку висловив американський політолог Джордж Фрідман, пише бразильське видання Folha de S.Paulo.

«Зрозуміло, на Латвію її вистачить. Але там є американці, а росіяни не горять бажанням зіткнутися з ними віч-на-віч. Вторгнутися і зазнати поразки - найгірший з можливих сценаріїв», - вважає він.

Крім того, Фрідман переконаний, що натяки на всемогутність Росії – це лише слова, на наступ на європейські країни РФ не зважиться. «Риторика є риторика. Нею користуються, щоб впливати на громадську думку всередині країни і за її межами, а щоб загрожувати, необхідно мати те, чим загрожуєш. Росія висуває загрози з моменту зміни українського режиму в 2014 році, але тільки цим вона і займалася весь цей час», - зазначив експерт.

Як повідомлялось, 24 листопада, на врученні премії Російського географічного товариства Путін запитав дев’ятирічного хлопчика, який переміг на телешоу з географії, про кордони Росії.Коли Мирослав Оскирко почав відповідати, що кордон Росії закінчується «через Берингову протоку зі США», Путін сказав: «Кордони Росії ніде не закінчуються» – і додав, що «це жарт».