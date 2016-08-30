Західні ЗМІ: Путін не збирається повертати Крим Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Європейські аналітики вважають, що Путіна буде неможливо зупинити у його впливі на світову політику

Вплив російського президента Путіна на міжнародній арені щодня посилюється. Про це пише видання Dagbladet.

«У мене таке відчуття, що в 2017 році багато чого буде по-путінськи. І не тому, що він має рацію, а тому, що його буде неможливо зупинити», – говорить фахівець з російської проблематики з Інституту Фрітьофа Нансена Ларс Рове в бесіді з Dagbladet.

«У Сирії ми бачимо найбільш явний приклад ролі, яку відіграє Росія. Там західні країни змушують брати до уваги позицію росіян. З Асадом розмовляє тільки Путін, а спочатку західні наддержави мали намір зробити так, щоб Асад пішов», – додає історик.

Крім того, за словами Ларса Рове, шанси на те, що Крим повернеться до України, а на Донбасі знову буде тихо, занадто мізерні.

«І це дивно, з огляду на ту сильну реакцію, яка була після російської анексії в 2014 році. Крим залишиться російським», – коментує Рове.

На думку видання, у західних країн навряд чи є інші засоби тиску, крім уже введених санкцій, Путін і Кремль навряд чи стануть напружуватися, аби виконувати вимоги так званих Мінських угод від 2015 року.

Зазначимо, що видання Le Figaro також пише про те, що Крим навряд чи повернеться до України.

«У дипломатичному плані, рішуче втручання Москви на суші і в повітрі зробило її ключовим гравцем у сирійському конфлікті. У стратегічному плані анексія Криму стала незворотною, а тиск на Україну і Прибалтику зростає», – пише видання.

Нагадаємо, екс-посол США Вільям Бернс розповів, яким чином Путін хоче збільшити роль Росії у світі.