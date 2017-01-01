Захист Фірташа оскаржить рішення про екстрадицію в США

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Дмитро Фірташ

Адвокат Дмитра Фірташа вкотре відкидає всі звинувачення на адресу українського олігарха

Захист Дмитра Фірташа має намір оскаржити у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини рішення Вищого земельного суду Відня, який у вівторок схвалив екстрадицію бізнесмена в США. Про це заявив віденський адвокат Фірташа, екс-міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер, повідомляє ТАСС.

«Сьогоднішнє рішення Вищого земельного суду Відня про скасування рішення суду першої інстанції стало несподіваним. Ми приймемо всі необхідні заходи і будемо боротися з цим рішенням як у вищому суді в Австрії (Верховному суді), так і в Європі в Європейському суді з прав людини», - заявив адвокат.

Дітер Бемдорфер підтвердив, що Фірташ був затриманий відразу ж після судового слухання на підставі європейського ордера на арешт іспанської сторони.

«Арешт не був здійснений ухвалою Вищого земельного суду. Ми не коментуємо збіг арешту за часом, а також передбачувані підозри, викладені в ордері, які в даний час нам повністю невідомі. Фірташ категорично заперечує всі звинувачення і підтверджує свою думку, що все це пов'язано з його політичним переслідуванням в США» - заявив адвокат.

Як повідомляв «Главком», Дмитра Фірташа заарештували вчора у Відні.

Раніше у вівторок Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.

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