Захист Насірова оскаржив його арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокати очікують на апеляційний розгляд справи

Представники захисту відстороненого очільника ДФС Романа Насірова вже оскаржили арешт високопосадовця

Про це заявив адвокат Насірова Ігор Черезов.

Він зазначив, що адвокати вже оскаржили рішення Солом'янського районного суду Києва щодо арешту голови ДФС та застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

«Тепер будемо очікувати на апеляційний розгляд справи», - наголосив Черезов.

Як відомо, прокурори Холодницького мають намір оскаржити суму застави Насірову.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Також оприлюднено відповідь Нацагентства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова. Однак останній відкидає подібні звинувачення. Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Прокурор САП заявив, що Роман Насіров за два роки понад 60 разів виїжджав за кордон.

Ближче до опівночі суд відхилив клопотання захисників Насірова про перенесення засідання на ранок вівторка.

Нагадаємо, що в понеділок у суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд двічі не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, 6 березня суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Опівночі в понеділок закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови ДФС Насірова.

Читайте також статтю «Главкома» «Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців»

Джерело: Еспресо ТВ