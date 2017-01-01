Захист Януковича вимагає допитати 80 свідків, частина з яких у Росії

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Фото: 24 канал Віктор Янукович

Кого допитуватимуть у справі про держзраду Януковича – має вирішити суд

Захист колишнього президента України Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит під час розгляду по суті справи про державну зраду близько 80 свідків. Про це журналістам після підготовчого засідання розповів адвокат Віталій Сердюк, передає кореспондент «Главкома».

«Буде заявлятись клопотання про виклик близько 80 свідків у даній справі. Частина свідків перебуває на території України, частина – на території Росії», – уточнив адвокат.

За словами Сердюка, допит самого екс-президента під час наступного засідання залежатиме від Оболонського райсуду.

Нагадаємо, Янукович готовий виступити на засіданні суду у справі про держзраду.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді до 18 травня.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.