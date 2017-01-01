Захист Януковича вимагає від Луценка з’явитися в суд

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Фото: УП Судове засідання у справі про держзраду Януковича

Адвокат Януковича просить призначити засідання суду після явки генпрокурора Луценка

Захист екс-президента України Віктора Януковича вимагає, щоб в судових засіданнях брав участь генеральний прокурор Юрій Луценко.

Про це в ході судового засідання Оболонського райсуду Києва у понеділок заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Захист вважає, що участь прокурорів у суді необхідна для принципу змагальності. Юрій Віталійович Луценко не з'явився. Ми просимо вжити відповідних заходів і призначити засідання після явки Луценка», - зазначив він.

Головуючий суддя у свою чергу зазначив, що суд направить відповідний запит до ГПУ.

Крім того, адвокат наполягає, що сам Янукович не отримував повістку до суду.

«Я планую подати до Оболонського суду заяву безпосередньо підписану Віктором Януковичем - це заява про застосування вимог Європейської конвенції про взаємну правову допомогу: на даний момент не отримано виклик нашим клієнтом про участь в даному судовому засіданні, на даний момент не спрямований, як це передбачено цією конвенцією, запит про надання міжнародної допомоги. Це призводить, безумовно, до неможливості участі Віктора Януковича, до неможливості визнання зібраних під час судового розгляду доказів належними і допустимими», - зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, Оболонський райсуд Києва продовжив підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Джерело: Українська правда