Захист Януковича заявляє про «колосальний тиск» на суддів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-президент Віктор Янукович

Сердюк нагадав, що стосовно головуючого у справі Януковича судді Владислава Дев'ятка існує скарга, спрямована на його звільнення

Захист екс-президента України Віктора Януковича вважає, що неупередженість суддів, які розглядають справу про держзраду, може бути поставлена під сумнів. Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в коментарі ТАСС.

«Я не тішу себе ілюзіями з приводу того, що суд зможе неупереджено розглядати цю справу, оскільки тиск (на суддів. – Ред.) реально колосальний», - упевнений він.

У зв'язку з цим Сердюк нагадав, що стосовно головуючого у справі Януковича судді Владислава Дев'ятка існує скарга, спрямована на його звільнення. Скарга пов'язана з тим, що раніше Дев'ятко приймав рішення щодо учасників «Автомайдану». «Цю скаргу понад рік не розглядають, вона висить в підвішеному стані, відповідно, і він знаходиться в підвішеному стані», - нагадав адвокат.

Сьогодні, 4 травня, розпочався судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення клопотатиме про найвищу міру покарання для Януковича – довічне позбавлення волі.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.